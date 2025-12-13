Presidenta del CNE de Honduras denuncia riesgos que podrían afectar su libertad

La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, denunció este sábado que en la fase final del escrutinio de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre se están “enfrentando riesgos” que pueden afectar su “libertad e integridad física”.

“Avanzamos con enormes esfuerzos, superando retos y enfrentando riesgos que, incluso, pueden implicar nuestra libertad e integridad física”, indicó Hall en la red social X.

Agregó que “el sacrificio que se hace es enorme y se vuelve más complejo con las actuales campañas de desinformación, que no tienen fundamento alguno”.

Hall ha hecho la denuncia hoy, cuando se tiene previsto se inicie el recuento especial de los votos de 2.773 urnas con inconsistencias, cuando se han escrutado el 99,40 % y en las que el candidato presidencial del conservador Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabeza los resultados con 1.298.835 votos (40,52 %).

La titular del CNE señaló además que “durante años se ha tenido que soportar ataques que hace meses han llegado al nivel de amenazas de muerte contra mí y contra mi hija; se ha aguantado rumores de falsas afinidades políticas y chismes de pasillo odiosos inventándome incluso historias personales ridículas”.

“Siempre he confiado en que al final, todo cae por su peso. Dejo claro que mi liberalismo es de familia, de cuna y de convicción. ¿Qué pretenden inventando dudas al respecto, justamente en este momento? Reflexionen, sean responsables”, subraya su mensaje.

Según los resultados oficiales preliminares, el candidato del también conservador Partido Liberal, Salvador Nasralla, ocupa el segundo lugar con 1.256.428 sufragios (39,20 %), mientras que la candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, es tercera con 618.448 marcas (19,29 %).

Hall dijo que “a pesar de lo que hagan, no me distraeré de mis responsabilidades y actuaré de la forma decente y honesta que siempre he hecho. ¡Yo no tengo precio! Para finalizar, debo dirigirme al valioso equipo de personas del CNE, que ha sido y sigue siendo acusado sin argumentos ni razón alguna”.

También le pidió a los “amigos y amigas del CNE” que “no hagan caso de esos rumores que pretenden mancharlos, la historia les hará justicia y yo lucharé para que así sea. ¡Con fuerza, disciplina y amor de país, juntos terminaremos las Elecciones Generales 2025; tal como hace años repito: lo haremos llueva, truene o relampaguee!”.

Las elecciones generales en Honduras han sido empañadas por denuncias de supuesto “fraude” entre oficialistas y opositores, amenazas de juicios de la Fiscalía contra Hall, representante ante el CNE por el Partido Liberal, y la también consejera Cossette López, del Partido Nacional, entre otros hechos.

Desde que se celebraron las elecciones, en que los hondureños votaron hace dos semanas para elegir un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Centroamericano, el CNE tiene 30 días para dar a conocer los resultados oficiales.

Hasta ahora la cifra de votantes supera los tres millones, de 6,5 millones registrados en el padrón electoral.

