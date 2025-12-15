Daniel Quintero insiste en ser candidato presidencial y consiguió aval de AICO

El partido Autoridades Indígenas de Colombia - AICO, tras una reunión de mayores, decidió otorgar su aval para la Presidencia en 2026 al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Puede leer: Rechazan por improcedente tutela de Daniel Quintero contra Registraduría

Este sería el camino que encontró Quintero para revivir su aspiración después de que la Registraduría le impidiera inscribirse con el mecanismo de recolección de firmas, pues pese a renunciar a la consulta del Pacto Histórico del pasado 26 de octubre, su nombre apareció en el tarjetón y perdió contra Iván Cepeda.

Con esto, no es claro si Quintero podría ir directamente a la primera vuelta, ante la imposibilidad de participar en una nueva consulta, la del Frente Amplio.

Así pues, todo el asunto tendrá que llegar al Consejo Nacional Electoral para que defina si puede participar con el aval de otro partido.

“Quiero darle las gracias a las autoridades indígenas. Mientras el uribismo y Abelardo de la Espriella ha hecho de todo para sacarme del camino a la presidencia, mientras las élites corruptas nos gritan fuera indiamenta, son las autoridades indígenas las que me abren las puertas a la democracia. Vamos a estar a la altura de esta confianza que hoy me dan”, dijo Quintero.