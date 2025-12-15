Gobernador de Antioquia expresó su molestia con Invías por replicar información del paro armado del ELN

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresó su fuerte rechazo a un mensaje publicado por el Instituto Nacional de Vías (Invías), en el que se hacían recomendaciones a los ciudadanos ante el anuncio de un paro armado del ELN. Para el mandatario departamental, la entidad estatal terminó amplificando un mensaje de una organización terrorista a través de canales oficiales.

Rendón calificó la situación como “una vergüenza para el país y el Estado de derecho”, al considerar que una entidad de primer nivel nacional replicara, aunque de manera indirecta, información contenida en un comunicado del ELN.

En su pronunciamiento, señaló que el trino fue publicado desde la cuenta @numeral767, adscrita a Invías, y cuestionó que el Gobierno nacional termine, según dijo, “amplificando el terrorismo vía canales oficiales”.

El gobernador sostuvo que sería más pertinente que este tipo de comunicaciones institucionales se utilicen para respaldar a la Fuerza Pública. “Qué bueno que esta difusión de comunicación pública se hiciera más bien para respaldar a nuestros soldados y policías”, afirmó, al tiempo que aseguró que los colombianos esperan acciones contundentes del Gobierno y no mensajes que, en su opinión, trasladan la responsabilidad de la seguridad a los ciudadanos.

El trino de Invías, que posteriormente fue eliminado, recomendaba evaluar la necesidad de desplazamiento, evitar viajes innecesarios y mantenerse informados por canales oficiales durante los próximos días. Dicho mensaje hacía referencia a un comunicado del ELN sobre el inicio de un paro armado entre el 14 y el 17 de diciembre, desde las 6:00 a. m. hasta las 6:00 a. m.

Según la guerrilla, la medida fue anunciada como una forma de protesta contra la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y lo que el grupo armado ilegal califica como amenazas de “intervencionismo” en América Latina.

