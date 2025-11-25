“Petro le entregó la inteligencia del país a ‘Calarcá’”: Julián Rendón, gobernador de Antioquia
El gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta y habló de los presuntos nexos de las Farc con el Gobierno.
05:52
Andrés Julián Rendón y Gustavo Petro | Fotos: Colprensa
Este domingo, 23 de noviembre, Noticias Caracol dio a conocer un informe en el que se probaría que las disidencias de las Farc tienen un alto grado de infiltración en las principales instituciones de seguridad del Estado colombiano, como la Fiscalía, el Ejército, la Policía y las agencias de inteligencia.
- En contexto: Disidencias de las Farc han infiltrado la seguridad del Estado colombiano, reveló informe
El canal de televisión mencionó que tuvo acceso a información guardada en computadores, teléfonos celulares y memorias USB incautadas a jefes de las disidencias de las Farc.
Es por eso por lo que el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta y dio su opinión de este tema.
De acuerdo con Rendón, el 23 de julio del 2024 se pudo haber desmantelado la estructura de alias ‘Calarcá’, sin embargo, ese mismo día el presidente Petro y la fiscal Camargo decidieron dejarlos en libertad.
Además, aseguró que la fiscal ha tenido en su poder el material probatorio por más de 16 meses y “no hizo nada”
“Petro le entregó la inteligencia del país a ‘Calarca’”, dijo.
¿Por qué solicito la inclusión de la fiscal Camargo en la lista Clinton?
El gobernador mencionó que en Colombia nadie la puede investigar, es por eso por lo que Estados Unidos debería prestar atención a este tema.
Finalmente, Rendón afirmó que desde que Petro está en el Gobierno las Farc han crecido el 70% en Antioquia.
“Ya comienza a uno asociar cosas que nos parecían sospechosas, vemos un verdadero concierto para delinquir y un complot total entre ‘Calarca’, Petro y la fiscal Camargo”, sentenció.
Escuche la entrevista completa:
