¿En qué gobierno fue director de la Policía el general (r) Rodolfo Palomino? Trayectoria, edad y más

El exdirector de la Policía, Rodolfo Palomino, fue capturado luego de que se presentara en las instalaciones de la Fiscalía.

Esto, luego de que el alto tribunal condenara, en primera instancia, al exdirector de la Policía a siete años y un día de prisión por haber buscado favorecer al empresario Luis Gonzalo Gallo para lograr evitar que fuera capturado por su presunta relación con el delito de despojo de tierras en alianza con paramilitares.

Para lo anterior, Palomino, determinó la Sala de Primera Instancia, buscó incidir en la fiscal Sonia Velásquez, para que echara para atrás la orden de captura que había proferido contra el cuestionado empresario Gallo, a quien presentó como un “filántropo” cercano a expresidentes como Andrés Pastrana.

¿En qué gobierno fue nombrado Rodolfo Palomino como director de la Policía?

El general (r) Rodolfo Palomino tiene actualmente 68 años, se formó en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, para posteriormente ingresar a la Escuela de Carabineros. Fue comandante de las estaciones de Policía en Bolívar, Caldas y Sucre; además, cursó la carrera de Derecho en la Universidad Gran Colombia de Bogotá.

Su nombre tomó fuerza hasta ser nombrado el 12 de agosto de 2013 como director de la Policía Nacional, durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos.

Palomino seguía siendo el director de la Policía Nacional durante la transición al segundo mandato de Juan Manuel Santos en 2014, hasta el año 2016, cuando pidió la baja en medio de las múltiples controversias en torno a su manejo de la institución.

En ese momento, el entonces procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, le abrió una investigación disciplinaria por incremento injustificado de su patrimonio y por los controversiales casos de prostitución masculina dentro de la Policía Nacional.

Fue él la cara del mediático caso de la ‘Comunidad del Anillo’, donde se utilizaron alumnos de la Escuela de Cadetes de Policía General Santander para brindar servicios sexuales a oficiales de policía, congresistas y miembros de altos cargos en el Gobierno Nacional.

Las investigaciones de la Procuraduría comenzaron tras las denuncias de Anyelo Palacios Montero, un capitán de la policía activo que dijo haber sido abusado por oficiales mientras era cadete, tema que acabó forzando el retiro del general Palomino de la institución.

Reviva la entrevista en W Radio a Anyelo Palacios sobre la ‘Comunidad del Anillo’:

¿Cómo fue la captura del general (r) Rodolfo Palomino?

El general Rodolfo Palomino, según fuentes cercanas al proceso, se entregó ante instalaciones de la Fiscalía en CESPO, al conocer el requerimiento judicial en su contra.

Palomino fue declarado culpable del delito de tráfico de influencias de servidor público.

La decisión de detenerlo fue adoptada tras fijar para el próximo 4 de diciembre la audiencia de lectura de sentencia.

El exdirector de la Policía, Rodolfo Palomino, deberá ser recluido en un centro penitenciario. Se definirá en las próximas horas a cuál sitio será remitido para que comience a descontar la pena.

El tráfico de influencias sería solo una de las tantas controversias en las que ha estado inmerso el general (r) Rodolfo Palomino, entre las que hay denuncias de acoso sexual, de seguimientos ilegales a periodistas, y más investigaciones que ya son declaradas como prescritas ni llegaron a una condena.

Escuche la noticia en W Radio:

Play/Pause General (r) Rodolfo Palomino fue capturado por orden de la Corte Suprema de Justicia 01:10 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo