Juan Manuel Santos pidió al país “no apoyar a los extremos” en elecciones del 2026

El expresidente Juan Manuel Santos se refirió este 7 de octubre a las elecciones presidenciales y legislativas del 2026; y pidió a los colombianos no respaldar a los extremos políticos en los próximos comicios.

Así lo hizo durante un balance del Acuerdo de Paz firmado entre las extintas FARC y el estado colombiano, que se realizó en la Universidad de los Andes. El exmandatario pidió recuperar la moderación en el debate público.

“Ojalá el pueblo colombiano no vaya a apoyar a los extremos, porque cualquier extremo que llegue al poder va a ser de este país un país ingobernable, inviable”, dijo Santos.

Y agregó: “si perdemos la moderación, perdemos la capacidad de hacer transacciones y por consiguiente perdemos la capacidad de resolverle los problemas a los pueblos y eso es lo que hemos perdido, y es lo que tenemos que recuperar”.

Igualmente, dijo que ojalá en esta campaña “se pueda restablecer un mínimo de moderación para que el próximo presidente tenga la capacidad y los instrumentos para resolver los problemas”.

De otro lado, durante el evento Santos se refirió a otros temas, entre ellos, a la participación del presidente Gustavo Petro en la marcha pro Palestina en Nueva York: “Infortunadamente, tenemos un presidente que se va es a Nueva York a pedirle a sus soldados que dejen de apoyar al presidente de Estados Unidos, pues ahí no va a tener el apoyo internacional”.