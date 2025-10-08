Juan Manuel Santos pidió al país “no apoyar a los extremos” en elecciones del 2026
Así lo señaló el exmandatario desde un evento en la Universidad de Los Andes, sobre el Acuerdo de Paz.
El expresidente Juan Manuel Santos se refirió este 7 de octubre a las elecciones presidenciales y legislativas del 2026; y pidió a los colombianos no respaldar a los extremos políticos en los próximos comicios.
Así lo hizo durante un balance del Acuerdo de Paz firmado entre las extintas FARC y el estado colombiano, que se realizó en la Universidad de los Andes. El exmandatario pidió recuperar la moderación en el debate público.
“Ojalá el pueblo colombiano no vaya a apoyar a los extremos, porque cualquier extremo que llegue al poder va a ser de este país un país ingobernable, inviable”, dijo Santos.
Y agregó: “si perdemos la moderación, perdemos la capacidad de hacer transacciones y por consiguiente perdemos la capacidad de resolverle los problemas a los pueblos y eso es lo que hemos perdido, y es lo que tenemos que recuperar”.
Igualmente, dijo que ojalá en esta campaña “se pueda restablecer un mínimo de moderación para que el próximo presidente tenga la capacidad y los instrumentos para resolver los problemas”.
De otro lado, durante el evento Santos se refirió a otros temas, entre ellos, a la participación del presidente Gustavo Petro en la marcha pro Palestina en Nueva York: “Infortunadamente, tenemos un presidente que se va es a Nueva York a pedirle a sus soldados que dejen de apoyar al presidente de Estados Unidos, pues ahí no va a tener el apoyo internacional”.