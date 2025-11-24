”Me embarga un sentimiento de tristeza ante la injusticia”: general (r) Palomino tras ser capturado

El general (r) Rodolfo Palomino se pronunció luego de ser capturado en las instalaciones de CESPO, después de que se presentara ante el CTI, tras la condena en su contra proferida por la Corte Suprema de Justicia.

La Sala de Primera Instancia del alto tribunal sentenció al exdirector de la Policía a 7 años y 1 día de cárcel por el delito de tráfico de influencias de servidor público.

Luego de entregarse ante el cuerpo técnico de la Fiscalía, el general calificó su caso como una “injusticia” -aunque se probó que quiso evitar la detención del empresario Luis Gonzalo Gallo.

“Me embarga un sentimiento de tristeza ante la injusticia” señaló el exdirector de la Policía.

Según Palomino, siempre ha buscado respetar y acatar las decisiones de la justicia. Así lo dijo en estos términos.

“Siempre he respetado y acatado las disposiciones de la justicia, así no las comparta, por eso mismo esta mañana me presenté voluntariamente ante el CTI para seguir atendiendo los requerimientos judiciales como corresponde”, se lee.

Palomino tendrá que ser recluido en el sitio que disponga la autoridad penitenciaria (INPEC), ante lo cual, posiblemente sea detenido en un Centro de Reclusión Militar en razón de su rango y cargo alcanzado.

