Inpec refuerza medidas ante inminente extradición de ‘Pipe Tuluá’ a EE.UU: amenazas persisten

“Siempre estamos alerta”: con esta frase, el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez, confirmó que se reforzarán las medidas de seguridad y las recomendaciones a los guardianes.

Esto, luego que la Corte Suprema de Justicia emitiera concepto favorable y autorizara la extradición a los Estados Unidos de Andrés Felipe Marín Silva alias ‘Pipe Tuluá’, jefe de la banda criminal ‘La Inmaculada’, por cargos relacionados con el narcotráfico.

“Ya estamos haciendo unas recomendaciones de seguridad para todos los funcionarios, siempre estamos en alerta. El rol penitenciario siempre va de la mano con esos riesgos constantes frente a las decisiones judiciales, frente a las intenciones de los criminales de atentar en contra de los trabajadores”, dijo el coronel Gutiérrez.

#NoticiaW | El director del @INPEC_Colombia, coronel Daniel Gutiérrez, se pronunció sobre el concepto favorable que concedió la Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) a la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’. pic.twitter.com/vNRWcAizqv — W Radio Colombia (@WRadioColombia) November 12, 2025

Cabe recordar que ‘Pipe Tuluá’ sigue en la estación de Policía de Los Mártires en la ciudad de Bogotá, por decisión del Tribunal Superior de Bogotá.

“Cada mes se están extraditando alrededor de 30 a 40 personas; salen de La Picota a otros países y casi el 90% son para los Estados Unidos. Respecto al procedimiento, lo que viene ahora es que pasa al Ministerio de Justicia y ya el Gobierno se encargará de determinar el sí o el no”, señaló.

Persisten las amenazas contra miembros del Inpec

El director del Inpec reconoció que las amenazas no han terminado y dijo que en este año van 300 intimidaciones en las que también ha resultado afectado.

#NoticiaW | Tras el concepto favorable de la @CorteSupremaJ a la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, el director del @INPEC_Colombia, coronel Daniel Gutiérrez, informó que se impartieron instrucciones de seguridad a los guardianes para evitar atentados.… pic.twitter.com/1ETczeKICi — W Radio Colombia (@WRadioColombia) November 12, 2025

Escuche W Radio en vivo: