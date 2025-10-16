13 funcionarios del Inpec en Barranquilla han sido objeto de amenazas
Las intimidaciones provienen de grupos delincuenciales de la región.
Desde el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmaron que 13 de sus funcionarios en Barranquilla han recibido amenazas de grupos delincuenciales en la región.
Las intimidaciones han sido dirigidas tanto a guardianes como a directivos.
En total, son siete los funcionarios de la cárcel Modelo y seis más de la Penitenciaría El Bosque de la capital del Atlántico los que han sido objeto de los hostigamientos.
La regional Norte de la institución, las amenazas provendrían de dos organizaciones ilegales activas actualmente en el departamento, conocidas como ‘La Milagrosa’ y ‘El Mago’.
Las mismas, buscarían mantener el control de actores criminales al interior de los centros de reclusión.
Por la situación, solicitaron reforzar los esquemas de seguridad de la entidad y atender la grave situación de manera inmediata.
