Director de la Policía presenta en Pereira el Bloque de Búsqueda para confrontar a bandas criminales

El día de hoy se oficializa la llegada desde Bogotá el Bloque de Búsqueda conformado por más de 400 personas, hombres y mujeres, de inteligencia de la Policía, La Fiscalía y grupos especializados con el fin de atacar las bandas delincuenciales que han permeado la tranquilidad de la ciudad.

El propósito es dar con la captura de cabecillas y personas que influyen en estas organizaciones delincuenciales; la presentación de este grupo especial será realizada por el mismo director de la Policía, el mayor general Carlos Fernando Triana y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

La noticia la entregó el secretario de Gobierno de Pereira, Jorge Mario Trejos, quien agregó que este Bloque de Búsqueda se estaba solicitando desde hace un año.

“Este grupo viene con un trabajo planeado ya durante todo este año con fiscales del orden nacional, viene con un componente de inteligencia, componente de seguridad, de fiscales, de policía judicial y empiezan a afectar positivamente con resultados.”

Frente a las declaraciones que el presidente Gustavo Petro dio en una de sus últimas alocuciones, señaló que las bandas delincuenciales en Pereira estaban aliadas con Políticos y Policías.

Pues, frente a esto, el secretario de Gobierno reconoció que las bandas delincuenciales históricamente han buscado permear diferentes actores y escenarios políticos, tratando de influir en las decisiones de ciudad; por ello, celebró que el Gobierno Nacional investigue estas acciones.

“Lo que sí estoy seguro es que la experiencia nos ha indicado que estas organizaciones sí permean y tienen capacidad para permear autoridades, periodismo, medios de comunicación, policía, entidades del orden de investigación, autoridades políticas, administrativas.”

El secretario de Gobierno dio a conocer las cifras de homicidios que históricamente se manejaron en Pereira, aduciendo que para el año 2008 los homicidios registrados durante el año alcanzaron la cifra de 501, una cifra que comenzó a reducirse con los operativos que en esa época se realizaron en contra de cabecillas de La Cordillera y de Los Rolos.

Para esta época con 180 casos de homicidio se supera en un 121 % los casos del año pasado y según las estadísticas del DANE y de la Policía, Pereira ocupa el cuarto lugar con mayor índice de homicidios por cada 100 mil habitantes.

Sin embargo, se ha dado una reducción en los últimos meses, ya que se pasó de 10 casos en una semana a dos en las últimas semanas y hasta el último fin de semana se reportaron 72 horas sin un solo caso de homicidio.