Gobierno habilita uso transitorio de infraestructura de importación de gas en Colombia

A través de la publicación de un proyecto de resolución por parte del Ministerio de Minas y Energía, el Gobierno busca aumentar la oferta disponible de gas en el país a través de la importación.

De esta manera, la cartera de Minas y Energía habilitó el uso transitorio de la infraestructura de importación para garantizar el abastecimiento tanto de gas como de energía a través del cual se busca priorizar la atención de la demanda esencial del país.

Con la expedición de esta resolución los generadores térmicos podrán comercializar gas importado y liberar molécula adicional para atender el mercado nacional.

“Tomamos esta medida para asegurar que cada molécula de gas disponible llegue a quien más lo necesita. Nuestra prioridad es la demanda esencial y la estabilidad energética del país. Habilitar temporalmente el uso de la infraestructura de importación nos permite ampliar la oferta, brindar tranquilidad a los usuarios y mantener la confiabilidad del sistema mientras avanzamos en una nueva regulación permanente”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

Este proyecto de resolución hace parte del paquete de 20 medidas socializado por el Gobierno con el sector energético y de gas en el país que busca garantizar la seguridad energética y precios justos y contempla entre otras cosas el aprovechamiento de la capacidad de regasificación que no sea requerida por el despacho eléctrico.

Así como la posibilidad de liberar gas natural mediante el uso de GLP importado en plantas térmicas, priorizando el abastecimiento de la demanda esencial, el suministro adicional de gas natural por parte de productores o comercializadores cuando dispongan de volúmenes extra que garantizan firmeza.

El proyecto también incluye el anuncio de regulación futura sobre swaps operativos y contractuales, que la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG- deberá expedir en tres meses, con el fin de optimizar el uso del Sistema Nacional de Transporte y mejorar la asignación del gas disponible.