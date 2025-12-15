MinDefensa descarta interferencia de Isabel Zuleta en operaciones militares tras reunión con cúpula

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, encabezó este lunes, 15 de diciembre, desde las 8:00 de la mañana, una reunión con la cúpula militar y policial para analizar la denuncia sobre una presunta interferencia de la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, en operaciones de la fuerza pública , revelada en una publicación de la revista Semana.

La polémica surgió luego de que ocho generales, de manera anónima, según el artículo periodístico, aseguraran que la congresista y su círculo cercano habrían intervenido en operativos contra estructuras criminales vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y múltiples homicidios. De acuerdo con la denuncia, Zuleta habría realizado llamadas a altos oficiales para frenar combates contra personas con supuestos nexos con las disidencias de alias Calarcá, en Antioquia. Estas presiones, según los denunciantes, habrían sido puestas en conocimiento del Ministerio de Defensa, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía.

Tras el encuentro, el ministro Sánchez entrego las siguientes conclusiones:

“Con la información disponible, suministrada por la cúpula militar y policial, preguntando a los generales activos, se confirmó que no hubo ninguna interferencia de parte de la senadora Isabel Zuleta y que, por ende, no se afectó el flujo normal de dichas operaciones”, afirmó el jefe de la cartera de Defensa.

Sánchez agregó que “la Fuerza Pública reafirma el compromiso de atacar todos los grupos criminales” y subrayó que, en ese propósito, “es necesaria la interacción dentro de la cooperación armónica con las otras ramas del poder, como lo es la legislativa”.

El ministro también defendió el rol de los distintos actores y señaló que “reconocemos el papel fundamental que juegan todos los actores, como es el caso, en esta ocasión, de la senadora Zuleta con su equipo de trabajo, de que expresen sus inquietudes, sus preocupaciones y sus recomendaciones, al igual que todos los colombianos, respecto a proteger la vida, el medio ambiente y lograr transformar el territorio para que no exista la minería criminal”.

