Ofrecen hasta $50 millones de recompensa por los delincuentes más buscados en Cali

La policía reveló el cartel de los más buscados en Cali, de este listado ya han sido capturadas cinco personas. Foto: Policía de Cali.

Cali

Las autoridades de Cali ofrecieron una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita capturar a los delincuentes más buscados de la ciudad, señalados de cometer delitos como homicidio, hurto, microtráfico y porte ilegal de armas de fuego.

Las autoridades revelaron que de este listado ya han sido capturadas cinco personas. Sin embargo, aún faltan tres delincuentes por ubicar.

“Se tratan de Cristian Alejandro Martínez, Marlon Montes y Carlos Mauricio Martínez”, detalló el coronel Andrés Arias, subcomandante de la Policía de Cali.

Como parte del refuerzo de seguridad previo a la Feria de Cali, la Policía también desarticuló la estructura criminal conocida como ‘Los del Plan’, dedicada al tráfico de estupefacientes y vinculada a homicidios en varias comunas de la ciudad. En este operativo fueron capturadas 16 personas e incautaron armas de fuego, drogas y dinero en efectivo.