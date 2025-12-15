Se posesionó Julián Andrés Fernández como nuevo viceprocurador general de la Nación

Este 15 de diciembre, se posesionó como nuevo viceprocurador general de la Nación el abogado Julián Andrés Fernández, en un acto realizado ante el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco.

Por esa razón, aquí le contamos los detalles sobre la trayectoria profesional de el nuevo viceprocurador y más datos de interés.

Hoja de vida de Julián Andrés Fernández

El nuevo viceprocurador es abogado de la Universidad del Cauca, con maestría en Filosofía de la Universidad Javeriana y especializaciones en Derecho Público y Derecho Penal de las universidades Externado de Colombia y Santo Tomás, respectivamente.

En su extensa carrera judicial, Fernández ha sido magistrado auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo de Estado, así como director de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo.

Durante más de 17 años, se dedicó a la docencia en áreas como Introducción al Derecho, Historia Institucional y Derecho Constitucional, entre otras.

“Desde 2018, se encuentra vinculado a la Procuraduría General de la Nación, donde asumió roles de alta sensibilidad y responsabilidad estratégica en las delegadas para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y para la Conciliación Administrativa.

Desde enero se desempeñaba como secretario general de la entidad y, en ese lapso, tuvo a su cargo ayudar al procurador general en la ‘repotenciación’ de la institución”, detalló el Ministerio Público.

“Agradezco la confianza depositada en mí y continuaré con la misma vocación de servicio que me identificó al frente de la Secretaría General de la entidad”, expresó el nuevo viceprocurador al aceptar su nombramiento.

Fernández reemplaza en el cargo a Silvano Gómez Strauch, quien asumió como procurador delegado para la Conciliación Administrativa.