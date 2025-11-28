Procurador defiende legitimidad de elección del presidente Petro pese a sanción del CNE

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, salió en defensa del presidente Gustavo Petro, luego de la sanción impuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE) por el presunto incumplimiento de los topes de financiación durante la campaña de 2022.

Afirmó que, aunque hubo una posible violación en los límites de recursos permitidos, eso no significa que haya ingresado dinero de origen indebido.

“ Ha sido esculcado por donde quiera y no le han podido encontrar ni un peso originario de recursos indebidos . Que se hayan pasado el tope, eso es otra cosa, pero nadie puede decir que ahí entró plata malhabida”, agregó.

Además, señaló que pese a la decisión del órgano electoral, la elección del jefe del Estado fue legítima y transparente.

“ Esa elección fue de las más limpia y auténticamente democrática que hubo en Colombia” , dijo.

El procurador hizo un diagnóstico crítico del momento institucional que atraviesa el país.

“No estamos en la mejor época de funcionamiento de las instituciones colombianas. Hay muchos problemas, muchas dificultades, carencia de recurso fiscal, confusión ideológica y política, y una fuerte polarización”, señaló.

Frente a la situación del país, Eljach subrayó que las dificultades actuales no pueden atribuirse exclusivamente al Gobierno Petro.

“No fue que Petro se inventó la pobreza o la corrupción, o que ahora matan policías porque llegó Petro. Eso aquí lo hemos tenido hace mucho tiempo, pero estaba aplacadito, como que no se mostraba. No podemos echarle la culpa a la sábana porque nos dé fiebre. La fiebre no está en la sábana”.

Las declaraciones del procurador se dieron en Cali durante la presentación del Plan Estratégico Institucional de la entidad.

Escuche W Radio en vivo: