Petro dice que inicia la campaña por la constituyente tras sanción del CNE

Nuevamente, el presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió a la sanción impuesta por el Consejo Nacional Electoral a la campaña Petro Presidente 2022. El mandatario dijo que el organismo no ofrece garantías electorales.

“El CNE no puede ya darnos garantías electorales. Sanciona mi campaña para no dar personería jurídica al movimiento político más grande de Colombia”, afirmó.

El mandatario de los colombianos, además, insistió en que su campaña no tuvo sobretopes y destacó que dentro de esta investigación no se encontraron aportes a la campaña provenientes de dineros ilegales.

“Lo único positivo de esta investigación, es que la misma oposición no pudo encontrar un solo aporte que puedan llamar del narcotráfico o ilegal”, aseguró.

En esa línea, el jefe de Estado llamó nuevamente a una campaña para iniciar el proceso de una constituyente.

“La campaña por la Asamblea Nacional Constituyente arranca y necesita su firma y mayorías en el Congreso”, reveló.