CNE sanciona a la campaña Petro Presidente 2022 por violación de topes de financiación

Consejo Nacional Electoral sanciona a la campaña Petro Presidente 2022 por violación de topes de financiación. La ponencia aprobada pide multar a Ricardo Roa por más de $5.000 millones de pesos y también sanciona a otros sujetos procesales como Lucy Aydee Mogollón, tesorera de campaña; María Lucy Soto, auditora.

De la misma manera, se imponen sanciones a la Colombia Humana y al partido Unión Patriótica.

Es así que esta decisión, tomada por la sala plena del Consejo Nacional Electoral, se convierte en la primera sanción impuesta a los responsables de la financiación de una campaña presidencial en Colombia.

Cabe recordar que la decisión no impone sanciones al entonces candidato y ahora presidente Gustavo Petro, por disposición de la Corte Constitucional.

