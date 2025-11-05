Congresistas investigadores del caso Petro inspeccionaron el CNE: se llevaron copia del expediente

Este miércoles, 5 de noviembre, el triunvirato investigador del caso del presidente Gustavo Petro por la presunta violación de los topes de ingresos y gastos en su campaña presidencial de 2022 realizaron una inspección en la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Así pues, realizaron la diligencia los representantes investigadores Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, y Wilmer Carrillo, del Partido de la U.

La inspección inició sobre las 2:30 de la tarde y tuvo como objetivo revisar el avance del proceso y las pruebas que tiene el CNE en su poder, ante una posible compulsa de copias.

Es de recordar que en el CNE, la investigación involucra también al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien fue gerente de la campaña presidencial de Petro en el 2022.

La visita se dio a pocos días de que la sala plena del CNE se reúna para estudiar y, posiblemente, votar la ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, y Benjamín Ortiz, del Partido Liberal, que propone sancionar a la campaña de Petro por presuntamente haber superado los límites de financiación.

La votación de la ponencia podría realizarse el próximo 13 de noviembre.

Se sabe, por fuentes consultadas, que durante la diligencia de este miércoles, los congresistas investigadores se llevaron una copia del expediente del caso, que ronda los 7.000 folios.

