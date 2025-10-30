Fiscal sobre investigación a campaña Petro Presidente: “Llegará hasta las últimas consecuencias”
El pronunciamiento de la fiscal Luz Adriana Camargo se dio luego de la inspección a la sede de la Colombia Humana.
La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, detalló que se adelantan dos líneas de investigación dentro del caso por la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial de la Colombia Humana en 2022.
Explicó que una de las líneas está enfocada en establecer si hubo violación de los topes electorales, y la otra busca identificar si existió financiación ilegal.
El pronunciamiento de la fiscal se dio luego de la inspección que realizaron investigadores adscritos a la Fiscalía 50 de la Dirección Especializada contra la Corrupción el pasado miércoles 29 de octubre.
Precisamente, en esta investigación también se indaga al exgerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.
Camargo aseguró que el objetivo primordial de la Fiscalía es llegar hasta las últimas consecuencias para encontrar la verdad.
“En el 100 % de las investigaciones, ese es el deber de la Fiscalía: llegar hasta las últimas consecuencias”, dijo.
Luego de una investigación de más de dos años, los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, del Consejo Nacional Electoral (CNE), concluyeron el pasado 25 de agosto que la campaña presidencial sí violó los topes por más de 3.500 millones de pesos entre la primera y la segunda vuelta presidencial.
