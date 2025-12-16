Cámara aprobó reforma para fortalecer la financiación de universidades públicas en último debate

La plenaria de la Cámara aprobó este lunes, en su último debate, la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, con la que se busca incrementar la financiación de las universidades públicas.

El proyecto es de autoría de la representante y candidata al Senado, Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso), quien aseguró que “las universidades gastan en Colombia como si fuera el año 2025, pero la ley las financia como si estuviéramos en 1992”.

Y es que explicó que los costos operativos de las universidades públicas crecen en promedio un 9 % cada año, pero el presupuesto solo se ajusta con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

“Eso se traduce en que, tras más de tres décadas de funcionamiento de este sistema de financiamiento, las universidades tengan un hueco fiscal que supera los $17 billones de pesos, casi lo de una reforma tributaria”, advirtió.

La representante también señaló que el proyecto promueve tres cambios: “Primero, cambia la fórmula a través de la cual se ajusta el presupuesto de las universidades públicas para que entre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Índice de Costos de Educación Superior se elija el que más representa las necesidades de las universidades”, dijo.

Agregó que como segundo punto, “crea una base presupuestal para las instituciones técnicas y tecnológicas, para que no dependan de la voluntad política de asambleas o concejos municipales; y tercero, plantea que en un horizonte de mediano plazo la inversión en educación superior pública alcance el 1 % del PIB”.