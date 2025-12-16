Comisión de Acusación se reactiva: ¿votarán 19 procesos contra Petro este miércoles?

Consejo de ministros martes 19 de agosto. Petro y Armando Benedetti. Foto: Joel González - Presidencia de la República / Joel_Gonzalez

Justo un día después del cierre de sesiones ordinarias del Congreso, la Comisión de Acusación de la Cámara va a sesionar para revisar varios temas. La citación la realizó la representante Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, de forma sorpresiva.

Por un lado, citaron al ministro del Interior, Armando Benedetti, para que este miércoles 17 de diciembre a las 10:00 de la mañana amplíe y ratifique la denuncia contra la magistrada Cristina Lombana.

Esto, tras su denuncia por el allanamiento que realizó en su residencia y que señaló como un presunto abuso de poder.

Procesos contra el presidente Gustavo Petro

Ahora, la agenda de la comisión también incluye la votación de al menos 19 procesos contra el presidente Gustavo Petro.

De hecho, la citación tomó por sorpresa a varios congresistas, pues el periodo de sesiones ordinarias ya finalizó y algunos están cuestionando que se buscaría archivar varios de esos procesos.

Según la citación, algunos congresistas no podrán participar en la votación, entre ellos los representantes Hernán Cadavid, Oscar Villamizar (Centro Democrático) Katherine Miranda (Alianza Verde), Juan Carlos Wills, Wadith Manzur (Conservador) y Karyme Cotes (Liberal).

#NoticiaW | 🧵Igualmente, la Comisión de Acusación tiene en su agenda de este miércoles la votación de al menos 16 procesos contra el presidente Gustavo Petro. pic.twitter.com/Y1E7IeeQT8 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) December 16, 2025

