Cuándo es el Día de los Inocentes en Colombia 2025: Fecha exacta y significado

En Colombia, cada mes de diciembre, se celebra el Día de los Inocentes, el cual no solamente tiene un origen religioso sino también una característica popular.

El Día de los Inocentes —también llamado Día de los Santos Inocentes— se origina en un relato bíblico que aparece en el Evangelio de san Mateo. Según esta historia, cuando el rey Herodes I se enteró del nacimiento de Jesús en Belén a través de los magos de Oriente, ordenó matar a todos los niños menores de dos años en la región con el fin de eliminar al “rey de los judíos”.

Estos niños fueron considerados “santos inocentes”. Posteriormente, la Iglesia Católica estableció el 28 de diciembre como la fecha para recordar este acontecimiento y honrar a estas víctimas a pesar de que, históricamente, no existe una fecha específica en los textos evangélicos para este episodio.

Con el paso de los siglos, esta tradición evolucionó. En la actualidad, algunas culturas de habla hispana (incluyendo Colombia) dedican esta jornada al humor y las bromas.

En países como Colombia, México, Venezuela, España y otros lugares de América Latina y Europa, el 28 de diciembre se mezcla la conmemoración religiosa con costumbres populares.

En esta fecha, las “inocentadas” (bromas) son parte de la tradición, no solo entre amigos y familiares, sino también en medios de comunicación, que suelen publicar noticias falsas o absurdas, o “bloopers” de sus redacciones, para divertir al público.