Hernán Peláez y Martín de Francisco conversaron sobre el juego de ida entre el Junior de Barranquilla y el Deportes Tolima, así como el panorama del encuentro final que se vivirá hoy.
Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 16 de diciembre de 2025
01:39:18
Audio completo de Peláez y De Francisco de este 16 de diciembre de 2025
Durante la emisión de este 16 de diciembre de 2025, Hernán Peláez y Martín de Francisco conversaron sobre el desempeño los equipos Deportes Tolima y el Junior de Barranquilla en el juego de ida de la final del Fútbol Profesional Colombiano, así como plantearon diferentes posibilidades de cara al partido de vuelta de este 16 de diciembre.
Entérese de todo el análisis de los panelistas, que tuvo en cuenta aspectos técnicos, el estado anímico de ambos equipos y las cifras más relevantes de cada uno de los clubes durante la Liga Colombiana.
¿Tolima dará la sorpresa ante el Junior?
Escuche el capítulo completo aquí:
