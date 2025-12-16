Fedearroz denunció el asesinato de un miembro de su Junta Directiva en Casanare

Campo Elías Urrutia Vargas, miembro de la Junta Directiva Nacional de Fedearroz fue asesinado en la noche del 15 de diciembre en su finca en el municipio de Tauramena, Casanare.

El gerente general de Fedearroz, Rafael Hernández Lozano, expresó su total rechazo al crimen, “se reitera una vez más la gravedad de la terrible ola de inseguridad que afecta al campo colombiano; que en esta oportunidad ha segado la vida de un reconocido y destacado líder de la Federación en el departamento de Casanare”, señaló el gremio en un comunicado.

Según Fedearroz, el dirigente gremial asesinado era conocido también por su labor como docente en esa región y había sido nombrado miembro de la Junta Directiva de Fedearroz en el Congreso Nacional Arrocero del pasado mes de diciembre de 2024.

“Su partida no solo representa una pérdida irreparable para su familia y amigos, sino también para todo el sector arrocero, donde conocimiento, compromiso y liderazgo eran altamente valorados”.

El gremio exigió a las autoridades esclarecer los hechos y dar con los responsables.