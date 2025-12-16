Finagro responde a polémico crédito otorgado a Juan José Lafaurie: pide información a Serfinanza

Finagro, la banca de desarrollo vinculada al Ministerio de Agricultura, se pronunció sobre en polémico crédito otorgado a Juan José Lafaurie, hijo de la senadora María Fernanda Cabal y el empresario José Félix Lafaurie, asegurando que le pidió información a Serfinanza, pues fue quien clasificó a Lafaurie como un pequeño productor que podía acceder al crédito.

“Según el reglamento operativo, la clasificación del tipo de productor (pequeño, mediano o grande) es responsabilidad exclusiva y obligatoria del intermediario Financiero. Finagro registra las operaciones basándose en la presunción de legalidad de las certificaciones e información suministrada por los bancos y cooperativas”, aseguró Finagro en un comunicado.

Con base en esto, aseguró que inició el proceso de verificación de la operación, requiriendo información a Serfinanza.

Incluso, afirmó que “de comprobarse la ocurrencia de alguna circunstancia de incumplimiento que implique la cancelación de la operación, se requerirá el reintegro de recursos al intermediario financiero, sin perjuicio del traslado a las autoridades competentes para las investigaciones respectivas”.

Finalmente, la entidad aseguró que “no realiza requerimientos telefónicos a beneficiarios finales, es decir, a productores agropecuarios. Toda actuación se notifica por escrito mediante acto administrativo oficial al intermediario financiero”.