Juez que volvió a dejar en libertad a Emilio Tapia será nuevamente investigada disciplinariamente

La presidenta de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico compulsó copias en contra de la juez Claribel Onisa Fernández Castellón, quien volvió a dejar en libertad condicional a Emilio Tapia.

La decisión de la juez Fernández se produjo apenas un poco más de un mes después de que hace el juez 15 de Bogotá echara para atrás su primera libertad en favor de Emilio Tapia y ordenara recluir de nuevo al cerebro del desfalco en Centros Poblados.

Lea más: Juez otorgó la libertad condicional a Emilio Tapia, condenado por corrupción en Colombia

Esta actuación y la preocupación en la Comisión Seccional frente a posibles irregularidades cometidas por la Juez Primera de Ejecución de Penas en favor del condenado Tapia en su decisión, determinaron la compulsa proferida por la presidenta de la seccional, magistrada Yessica Paola Guerrero García.

Se trata así de la segunda compulsa para que la juez Fernández Castellón sea investigada disciplinariamente por sus determinaciones en favor de Emilio Tapia, después de que en abril pasado ordenara la primera libertad del condenado por el Carrusel de la Contratación.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

La primera compulsa de copias derivó en investigación disciplinaria que fue abierta contra la controvertida juez, quien de hecho en la primera libertad condicional que le entregó a Emilio Tapia se apartó completamente de argumentos como el de la Procuraduría que pedía no dejar en libertad a Emilio Tapia.