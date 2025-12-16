La incursión armada en Buenos Aires, Cauca, dejó dos policías heridos

La gobernación del Cauca confirmó que dos policías resultaron heridos tras la incursión armada de las disidencias de las Farc, para atacar a la Fuerza Pública en el perímetro urbano del municipio de Buenos Aires, en Cauca.

Fueron más de siete horas de hostigamientos con ráfagas de fúsil y artefactos explosivos que dejaron, además de temor y zozobra en la población, destrucción en el edificio de la alcaldía, la estación de Policía y la sede del Banco Agrario. Además, un cajero de la entidad financiera habría sido destruido o retirado durante los sucesos violentos.

Preliminarmente se conoce que los subversivos, habrían bloqueado las vías de acceso con vehículos pinchados y amenazas de explosivos.

El alcalde local, Pablo César Peña, explicó que “el Ejército logró llegar a la zona para recuperar el control; sin embargo, se registraron combates que se extendieron hasta el sector rural”.

Los uniformados son atendidos en el hospital local y se espera que próximamente sean evacuados para recibir atención médica especializada.

El Gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, aseveró: “desde el primer momento activamos todos los mecanismos y la Fuerza Pública está en terreno. Esta ofensiva criminal desbordó la capacidad de respuesta departamental”.

Guzmán le pidió al ministerio de Defensa, más refuerzos en terreno, reacción inmediata, control total del territorio y la protección de la población civil.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció el despliegue de todas las capacidades para neutralizar a las disidencias lideradas por alias ‘Mordisco’.

Entretanto, el director de la Policía nacional, brigadier general William Oswaldo Rincón, llegó al Cauca para liderar directamente las acciones operativas frente a los hechos violentos que han golpeado la seguridad y la tranquilidad de la región.