MinAgricultura pedirá investigar polémico crédito concedido a Juan José Lafaurie

Tras la publicación realizada por Daniel Coronell, de la entrega de un crédito agropecuario a Juan José Lafaurie, hijo de la senadora María Fernanda Cabal y el presidente de Fedegan, José Felix Lafaurie, el Ministerio de Agricultura, a través de un extenso comunicado, pidió a Finagro “analizar si los hechos descritos corresponden a actuaciones aisladas o a la configuración de una práctica sistemática de estructuración de proyectos orientados a inducir al error al sistema de financiamiento agropecuario”.

De acuerdo el Ministerio de Agricultura, se solicitará una investigación para determinar si los hechos hacen parte de una práctica sistemática de entrega de recursos de manera irregular: “En ese sentido, pondremos en conocimiento de las autoridades competentes toda la información disponible a fin de que se adelanten las investigaciones correspondientes y se determinen las responsabilidades que haya lugar”.

La cartera de Agricultura también señaló que han venido corrigiendo esta práctica que se venía registrando en años anteriores: “Durante sucesivos gobiernos, diversos instrumentos de fomento agropecuario fueron capturados por grandes productores, configurando una distribución inequitativa de los incentivos y subsidios agropecuarios. Esto generaba un detrimento de pequeños productores y campesinos que enfrentan mayores restricciones de acceso al crédito y a la inversión productiva”.

Según el ministerio, se debe asegurar la correcta asignación de los recursos debido al carácter limitado de los mismos: “Finagro -entidad adscrita al Grupo Bicentenario- tiene el rol fundamental de administrar los recursos que destina el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con estos fines y realizar monitoreo, verificación y seguimiento a su colocación en el marco del sistema de financiamiento agropecuario”.

A su vez, así contestó María Fernanda Cabal, madre de Lafaurie sobre el caso: