Nick Reiner fue detenido sin resistirse tras asesinato de sus padres en Los Ángeles

El hijo de Rob y Michele Reiner, Nick Reiner, fue detenido por las autoridades de Los Ángeles sin oponer resistencia, horas después del asesinato de sus padres el pasado domingo, informaron las autoridades este martes.

Nick fue localizado en el área del Parque de la Exposición, cerca del campus de la Universidad del Sur de California, aproximadamente a 20 kilómetros del domicilio de sus padres, ubicado en el adinerado barrio de Brentwood, explicó Alan Hamilton, subjefe de policía de Los Ángeles, durante una rueda de prensa.

“Los oficiales se acercaron a él y lo arrestaron sin incidentes”, agregó.

Lea aquí: Detuvieron al hijo de Rob Reiner bajo sospecha de matar a su padre y a su madre

El hijo mediano de la familia Reiner, de 32 años, no mostró indicios de resistirse ni intentó huir tras el avistamiento de la policía, por lo que fue “detenido sin problemas y trasladado” a las instalaciones policiales.

Hamilton también señaló que el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) se enteró del hecho a través de una solicitud del Departamento de Bomberos de la ciudad.

“Nosotros respondimos a su pedido de asistencia en el lugar del incidente. Nuestros oficiales iniciales de West LA que acudieron determinaron que se había cometido un crimen y notificaron de inmediato a nuestra división de robo y homicidios”, apuntó.

Tras su arresto el pasado domingo como principal sospechoso del asesinato de su padre, Nick Reiner contrató al reconocido abogado defensor Alan Jackson para su representación legal.

La defensa aseguró este martes ante la prensa, antes de ingresar a una audiencia ante la Fiscalía del Distrito de Los Ángeles, que no ha recibido la autorización médica para presentarse hoy ante un tribunal.

Pero de acuerdo con el fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, una vez que el acusado reciba el alta médica, comparecerá ante el tribunal para ser procesado por los cargos y declararse culpable o inocente.

Nick se enfrenta a cargos de homicidio agravado tras la muerte de sus padres, que podrían acarrearle una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte.

Por el momento se desconocen los motivos que pudieron llevarle a cometer el supuesto crimen; allegados aseguran que hubo una discusión familiar en una fiesta navideña en casa del comediante Conan O’Brien, según Los Angeles Times.

Nick Reiner vivía en una casa anexa a la de sus padres, tras luchar por décadas con una adicción a las drogas y al alcohol.

