Hijo de Rob y Michele Reiner afronta dos cargos de homicidio y posible pena de muerte

Nick Reiner, hijo del actor y director Rob Reiner y de la fotógrafa y productora Michele Singer Reiner, enfrenta cargos de homicidio agravado tras la muerte de sus padres, que podrían acarrearle una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte, informó este martes Nathan Hochman, fiscal de distrito de Los Ángeles.

Hochman anunció que su oficina acusará a Nick Reiner de dos cargos de asesinato en primer grado con una circunstancia especial por matar a más de una persona.

El fiscal señaló también que, además de los homicidios, se le imputa haber usado él mismo un arma letal, en este caso un cuchillo, para cometer los crímenes y añadió que los cargos podrían conllevar “cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte”.

“Por el momento, no se ha tomado ninguna decisión respecto a la pena de muerte que hemos solicitado, y actualmente, Nick Reiner se encuentra detenido sin derecho a fianza”, apuntó Hochman.

El fiscal destacó que los cargos imputados al hijo de Reiner no eran pruebas y que la evidencia sería presentada ante un jurado especial que aprobará los cargos.

El hijo mediano de la pareja fue arrestado la noche del domingo sin incidentes: “No había indicios de que fuera a resistirse o necesitar asistencia de alguna manera. No intentó huir ni nada por el estilo”, detalló Alan Hamilton, subjefe de policía de Los Ángeles.

Los cargos contra Nick Reiner se presentarán oficialmente hoy más tarde, según informó Hochman, y una vez que el acusado reciba el alta médica, comparecerá ante el tribunal para ser procesado por los cargos y declararse culpable o inocente.

El director y actor Rob Reiner, de 78 años, conocido por su trabajo en filmes como ‘When Harry Met Sally’ o ‘The Wolf of Wall Street’, fue encontrado muerto el domingo en su domicilio de Los Ángeles junto a su esposa, la productora y fotógrafa Michele Reiner, de 70 años.

Los Reiner fueron encontrados muertos por una de sus hijas, que llamó a la policía y dijo que un miembro de la familia sería el responsable de la muerte de sus padres, según TMZ.

Poco después fue arrestado su hijo Nick, quien vivía en una casa anexa a la de sus padres, tras luchar por décadas con una adicción a las drogas y al alcohol.

