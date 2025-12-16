Poder Judicial de Perú admite demanda para anular la destitución de expresidenta Dina Boluarte

El Poder Judicial de Perú admitió la demanda de amparo presentada por la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025) con la que busca anular la destitución (vacancia) que llevó a cabo el Congreso en su contra en octubre de este año y la sala programó la audiencia donde se verá el recurso para el 12 de marzo de 2026.

Después de que el Legislativo aprobó destituir a Boluarte el 9 de octubre por “incapacidad moral permanente”, en relación con no haber frenado el auge del crimen organizado, la expresidenta presentó un mes más tarde una demanda contra el Congreso, al que acusa de vulnerar una serie de derechos constitucionales en el procedimiento que terminó en su cese.

La Primera Sala en lo Constitucional de Lima aceptó la demanda, en la que la exmandataria también pide ser repuesta en el cargo presidencial, y el 12 de marzo, la Sala Constitucional estará en la facultad de emitir una sentencia en primera instancia, donde podría dar o no la razón a Boluarte.

El tribunal también da un plazo de diez días hábiles al Congreso para que conteste la demanda desde la notificación de la resolución.

Según indica el documento presentado por la defensa de Boluarte, se solicita el cese de los efectos de la calificación de “incapaz”, “moral” y “permanente”, al argumentar que el Congreso transgredió su derecho al debido proceso, así como a la igualdad, a la defensa, al honor y a la buena reputación.

Por lo tanto, requiere que se retrotraiga todo el proceso de vacancia en su contra hasta la fecha en la que se firmó el oficio de la destitución, el 9 de octubre de 2025.

La demanda también plantea que la Sala interprete todo el procedimiento constitucional de vacancia presidencial, acusando que debe prevalecer el derecho a la defensa y un tiempo razonable para presentar sus alegatos.

Además, pide imposibilitar la tipificación de “incapacidad moral permanente” si es que antes no se discute ni se prueba la imputación.

“La demandante (Boluarte) ha sido afectada en su honor y buena reputación, pues fue proyectada en todos los medios de comunicación nacionales (y en algunos medios internacionales) como una funcionaria vacada por la causal de permanente incapacidad moral sin haber determinado en qué consistía dicha imputación y sin haber permitido que ejerza su defensa”, reza la demanda de amparo.

El Congreso de Perú presentó, admitió y aprobó en menos de 24 horas y en una misma sesión las mociones de vacancia (destitución) el 9 de octubre, y justo después asumió la presidencia el que era presidente del Parlamento, José Jerí, quien desde el 10 de octubre es el presidente interino del país.

