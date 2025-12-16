Presidente electo de Chile responde a los comentarios de Gustavo Petro sobre su elección

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, respondió a los comentarios publicados el día de ayer por el presidente colombiano, Gustavo Petro, a través de su red social X, donde dijo que “El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano. Triste que (Augusto) Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos”.

Después de la respuesta del gobierno de Chile, al entregar una carta de protesta al embajador de Colombia en el país austral por las “inaceptables” declaraciones del presidente colombiano, sobre la victoria de Kast en las elecciones presidenciales chilenas del domingo y luego de una reunión con el presidente argentino, Javier Milei, este martes, el ultraderechista afirmó que Petro “es una persona elegida democráticamente y desde ese punto de vista emite sus juicios”.

Escuche W Radio en vivo: