Procuraduría formuló pliego de cargos al alcalde de San Luis de Gaceno, Boyacá

San Luis de Gaceno

La Procuraduría General de la Nación le formuló pliego de cargos al actual alcalde del municipio de San Luis de Gaceno, Boyacá, Nelzon Garzón Chitiva, por presuntas irregularidades en la suscripción de un contrato.

“La Procuraduría Provincial de Instrucción de Guateque señaló que, al parecer, el mandatario celebró el negocio jurídico, cuyo objeto era la prestación de servicios de apoyo a la Gestión en la Secretaría de Promoción Social y Desarrollo Económico como promotor musical en eventos culturales, con el padre de un concejal actual del municipio”, señala la Procuraduría.

El ente de control indicó que, con el bilateral suscrito en el mes de mayo de 2024, el disciplinable habría pasado por alto la prohibición de contratar o nombrar personas que hubieran intervenido en su postulación o designación como servidor público.

Para el Ministerio Público Garzón Chitiva pudo alejarse del cumplimiento de sus deberes funcionales, por lo que de manera provisional calificó su posible conducta como falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima.