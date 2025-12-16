Supersubsidio ordena intervenir la Caja de Compensación Comfanorte
Se trata de una medida cautelar con intervención administrativa.
Cúcuta
A través de la resolución N° 1535 del 12 de diciembre, del presente año, la Superintendencia de Subsidio Familiar ordenó la intervención nuevamente de la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander - Comfanorte -.
Al parecer, se investigará presuntas irregularidades que se estarían presentando dentro de esta caja de compensación.
Más información
El pasado 2 de mayo del 2024, la SuperSubsidio anunciaba una intervención por un periodo de 15 meses. Sin embargo, en medio de una reclamación jurídica se produjo el levantamiento de la medida y volvió a la normalidad administrativa.
La intervención incluía la separación inmediata del Director Administrativo y los miembros del Consejo Directivo, luego de revisar el funcionamiento de la misma.
Según la SuperSubsidio se busca proteger los recursos parafiscales que maneja la entidad y revisar el funcionamiento de la misma en todas las áreas.