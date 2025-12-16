Vicky Dávila se sumará a la consulta de centro derecha con Luna, Cárdenas, Galán y otros

En la mañana de este miércoles, 17 de diciembre, se anunciará oficialmente la conformación de una nueva coalición de cara a las elecciones presidenciales del 2026, que desembocará en una consulta interpartidista el próximo 8 de marzo.

Se trata de la coalición conformada por los precandidatos David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Manuel Galán, pues mañana se confirmaría el ingreso de Aníbal Gaviria, Vicky Dávila y Juan Daniel Oviedo.

Es importante mencionar que, precisamente, Oviedo presentó en la tarde de este martes sus firmas, para avalar su precandidatura presidencial, ante la Registraduría.

Lo mismo hizo la semana pasada el exgobernador Aníbal Gaviria, quien también entregó sus firmas en un evento al que, de hecho, asistieron David Luna y Mauricio Cárdenas para mostrar la unidad de ese sector.

Aunque se sabe que han intentado sostener conversaciones con el uribismo, todavía no habría confirmado su interés de participar en esa consulta con el nombre de la senadora Paloma Valencia.

Mientras tanto, también se han acercado a Sergio Fajardo, pero este ya manifestó públicamente su intención de no ir a ninguna consulta. Más bien, aseguró que podría definirse ese candidato a través de encuestas calificadas.