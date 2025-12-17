Al menos 2 muertos y 32 heridos dejó accidente de bus con estudiantes paraguayos desde Brasil

Al menos dos personas perdieron la vida y 32 resultaron heridas este miércoles 17 de diciembre, cuando un autobús que trasladaba a estudiantes paraguayos que regresaban de Brasil volcó en una carretera del departamento de Caaguazú (este), informaron las autoridades.

El bus, con al menos 37 pasajeros a bordo, “la mayoría estudiantes”, retornaba de una excursión en el municipio brasileño de Camboriú y se dirigía a la ciudad paraguaya de Luque, dijo a EFE el jefe de la comisaría de la ciudad de Coronel Oviedo, capital de Caaguazú, Victorino Bogado.

El portavoz policial refirió que el conductor al parecer “perdió el control” del vehículo, que cayó en la cuneta de una carretera.

Una mujer de 41 años y un adolescente de 17 años fallecieron “en el lugar y de forma instantánea”, afirmó el comisario, al detallar que en la unidad también viajaban madres de los alumnos.

Además, aseguró que 27 heridos fueron atendidos en el Hospital General de Coronel Oviedo e indicó que “no revisten de gravedad”.

Otras cinco personas con lesiones leves llegaron al Hospital Policial Santa Rosa del Lima, ubicado en la misma ciudad, agregó Bogado.

En declaraciones a la radio Monumental, la fiscal Lourdes Soto aseguró que, según reportes de los bomberos y la Policía, el conductor del vehículo “venía a mucha velocidad”.

Los jóvenes son egresados de tres colegios en Luque, añadió la funcionaria.

Escuche W Radio en vivo: