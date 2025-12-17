Benedetti pide a Comisión de Acusación apartar del cargo a magistrada Cristina Lombana

En la mañana de este miércoles 17 de diciembre, el ministro del Interior, Armando Benedetti, pidió ante la Comisión de Acusaciones la suspensión provisional de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana.

Según fuentes consultadas por La W, el proceso se pide luego del allanamiento contra Benedetti en una de sus viviendas. “Pese a haber sido recusada y retirada del cargo, sigue haciendo acciones. De ahí que se pida la suspensión del cargo”, aseguran fuentes cercanas al proceso.

En su momento, Benedetti había dicho que el allanamiento carecía de sustento jurídico, ya que había dejado de ser congresista en 2022 y, por tanto, no tendría fuero que justifique que la Corte Suprema siga actuando sobre él:

“Yo fui senador hasta 2022. Ella me trata como si fuera congresista y me investiga por hechos de 2023, 2024 y 2025. Eso es prevaricato”.

Además, Benedetti afirmó que la magistrada ha emprendido una persecución personal desde hace siete años, que incluye indagaciones contra su círculo familiar:

“Ha investigado a 50 familiares míos: mis padres, mis hijos menores, tíos, tías, esposos, esposas e hijos de ellos. Me metió en extinción de dominio. Eso es una persecución de esta loca, demente y delincuente”.

El ministro también denunció que Lombana estaría compartiendo información con autoridades estadounidenses para crear un supuesto montaje judicial.

“Se conecta con el FBI, encierra testigos cuatro horas diciéndoles que si hablan conmigo los extraditan. Esta señora está loca. ¿Quién me salva de este monstruo de loca? Le retiro lo de hijueputa, si quiere”, agregó.