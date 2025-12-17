Chavismo aseguró que defenderá “derechos históricos” ante anuncio de bloqueo de petroleros

AME2224. CARACAS (VENEZUELA), 24/11/2025.-El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, habla durante una rueda del prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) este lunes, en Caracas (Venezuela). Cabello calificó de "vagabundos" a los presidentes que han confirmado que acompañarán a la líder opositora María Corina Machado a recibir el Premio Nobel de la Paz en Noruega, el próximo 10 de diciembre. EFE/ Ronald Peña R / Ronald Peña R

El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) aseguró este miércoles que defenderá los “derechos históricos” del país, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara el “bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan” de la nación caribeña.

A través de un comunicado publicado en su web, el PSUV reafirmó su compromiso “inquebrantable” con la defensa de la soberanía nacional.

“En perfecta unión popular, militar y policial, el pueblo de Venezuela, forjado en la lucha por la independencia, sabrá defender sus derechos históricos y triunfar por el camino de la paz y la dignidad”, señaló la formación.

Igualmente, calificó la declaración de Trump de inverosímil e irracional, pero que, dijo, revela las “verdaderas intensiones imperiales de robarse las riquezas que pertenecen legítimamente a la República Bolivariana de Venezuela”.

El martes, Trump ordenó “el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”, en lo que supone un paso más en la escalada de presión de Washington sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolas Maduro después del importante operativo militar que inició en las aguas internacionales del Caribe que supuestamente tenía como objetivo central combatir a organizaciones del narcotráfico que operan en la región.

Trump aseguró en su cuenta de Truth Social que Venezuela “está rodeada” por “la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica” y que la conmoción será como nunca antes hasta que “devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente” a Estados Unidos.

En su mensaje, agregó que “el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiar a sí mismo, al narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”.

Por su parte, el Gobierno venezolano tachó de “grotesca amenaza” este anuncio y señaló que el republicano “pretende imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval” con el objetivo de “robarse las riquezas” del país.

En un comunicado, la Administración de Maduro dijo que Trump viola “el derecho internacional, el libre comercio y la libre navegabilidad” con la que también tildó de “amenaza temeraria y grave”.

La semana pasada, el Comando Sur de los Estados Unidos, que desde agosto ha atacado a más de 30 botes supuestamente ligados al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, dio un giro en sus operativos en aguas internacionales al incautar el petrolero Skipper, que transportaba crudo venezolano.

