ELN perpetró 25 acciones terroristas en Norte de Santander durante el paro armado de 72 horas

Norte de Santander

Según las autoridades en Norte de Santander, fueron al menos 25 los hechos de alteración del orden público que se perpetraron en este departamento. Cinco en la vía Cúcuta – Pamplona, ocho en la ciudad de Cúcuta, cuatro en Puerto Santander, dos en El Zulia y en Tibú, Pamplona, La Esperanza, Labateca y Ocaña, se registraron una acción en cada municipio.

En total fueron instalados diez cilindros, nueve banderas alusivas al ELN, cuatro árboles derribados sobre la vía, cuatro vehículos atravesados en ejes viales, elementos sospechosos abandonados como cajas y canecas, una motocicleta incinerada y un vehículo grafiteado.

Horas antes de finalizar las 72 horas, cinco personas fueron asesinadas en Cúcuta, Villa del Rosario, Sardinata y El Zulia.

El transporte público intermunicipal tuvo que paralizar sus operaciones. Desde la terminal de transporte se reportó que la operatividad se redujo a un 50%, despachándose únicamente para el centro del país y Venezuela.

El comercio en municipios como Puerto Santander, Sardinata y en el corregimiento de La Gabarra, jurisdicción de Tibú, fue obligado a cerrar sus puertas.