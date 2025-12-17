Integrantes del ELN hostigaron base militar ubicada en Villanueva, Cesar
A pesar de lo sucedido, miembros de la fuerza pública que se encontraban en el lugar repelieron el ataque.
En medio del paro armado decretado por el ELN en todo el país, integrantes del ELN realizaron un hostigamiento armado a la base militar ubicada en el municipio de Villanueva, en Cesar.
Miembros de ese grupo armado llegaron hasta el lugar y realizaron disparos contra las instalaciones.
