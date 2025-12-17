Integrantes del ELN hostigaron base militar ubicada en Villanueva, Cesar

En medio del paro armado decretado por el ELN en todo el país, integrantes del ELN realizaron un hostigamiento armado a la base militar ubicada en el municipio de Villanueva, en Cesar.

Miembros de ese grupo armado llegaron hasta el lugar y realizaron disparos contra las instalaciones.

A pesar de lo sucedido, miembros de la fuerza pública que se encontraban en el lugar repelieron el ataque.