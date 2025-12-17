Dos policías resultaron heridos tras explosión en Barrancabermeja, Santander

Bucaramanga

En la madrugada de este miércoles se presentó un nuevo atentado terrorista que habría sido ejecutado por el ELN tras el paro armado que anunciaron desde el fin de semana. Allí, dos policías resultaron heridos en Barrancabermeja tras una explosión que se presentó en la comuna 7 del distrito.

“En un sector cercano al antiguo botadero de basuras en la comuna 7 se presentó una explosión que afecta la integridad física de dos de nuestros policías, tienen afectaciones mínimas gracias a Dios”, indicó Eduardo Ramírez, secretario del interior de Barrancabermeja.

De acuerdo a lo indicado por el secretario el explosivo fue ubicado en cercanía a una torre de energía y sobre el momento que se presentaron los hechos no habían muchas personas pasando por la zona.

El alcalde del distrito, Jonathan Vásquez, indicó que “toda mi solidaridad con ellos, con sus familias y con la Policía Nacional y la Fuerza Pública en general, que hoy cumplen su labor para proteger a los barranqueños".

Agregó el mandatario que se mantiene activo el puesto de mando unificado y se reforzó la presencia de la fuerza pública en el distrito especial de Barrancabermeja.