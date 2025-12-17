JEP volverá a citar al general Juan Miguel Huertas por señalamientos de falsos positivos

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó que volverá a citar al general del Ejército Juan Miguel Huertas, tras los señalamientos realizados por dos exoficiales que hicieron parte del Batallón de Artillería N.° 4 y que lo vinculan con presuntos casos de falsos positivos ocurridos entre 2002 y 2003. Las declaraciones se conocieron durante una audiencia realizada en Granada, Antioquia.

Le puede interesar: La lapidaria confesión de dos militares en contra del general Huertas vinculado con falsos positivos

De acuerdo con lo expuesto ante la Sala de Reconocimiento, los exoficiales afirmaron que Huertas, quien era su superior jerárquico en ese periodo, habría tenido conocimiento de las ejecuciones extrajudiciales e incluso habría impartido instrucciones relacionadas con estos hechos. A partir de estos nuevos testimonios, la JEP decidió avanzar en una nueva citación del alto oficial dentro del proceso.

Juan Miguel Huertas formalmente vinculado a la investigación

La magistrada Catalina Díaz, integrante de la Sala de Reconocimiento, explicó que el general Huertas ya había sido convocado con anterioridad a rendir versión voluntaria, lo que implica que se encuentra formalmente vinculado a la investigación. No obstante, en ese momento, el material probatorio no fue considerado suficientemente sólido para avanzar en su selección como máximo responsable.

“Había sido convocado a versión voluntaria por la Sala de Reconocimiento en el marco de este caso, eso significa que está vinculado al proceso. En su momento, la evidencia no era muy concluyente y por eso no se prosiguió con la selección como máximo responsable”, señaló la magistrada.

Testimonios de dos exsubalternos de Huertas

Díaz precisó que el escenario cambió tras lo escuchado en la audiencia de Granada, donde dos exsubalternos señalaron directamente al general Huertas. “Como se escuchó en la audiencia de Granada, hubo dos hombres bajo su mando que refirieron que él conocía, e incluso habría dado algunas instrucciones respecto de estas ejecuciones extrajudiciales. Por ello, lo que procede es convocarlo nuevamente”, agregó.

La magistrada recordó además que la JEP es el juez natural de los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado y que su competencia se extiende tanto a exintegrantes de la Fuerza Pública como a antiguos miembros de la extinta guerrilla de las Farc.

“La competencia de la JEP es obligatoria, es decir, que las personas involucradas deben someterse a esta justicia especial para la paz”, concluyó Díaz, al indicar que la Sala de Reconocimiento evalúa cuándo será citada nuevamente la diligencia en la que el general Juan Miguel Huertas deberá rendir su versión.

Escuche W Radio en vivo: