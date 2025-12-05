La lapidaria confesión de dos militares en contra del general Huertas vinculado con falsos positivos

Este 4 de diciembre, finalizó en Granada (Antioquia) la primera jornada de la Audiencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Subcaso Antioquia, en el macrocaso 03 de la JEP. La diligencia contó con la participación de comparecientes de la IV Brigada del Ejército Nacional, entre ellos siete imputados como máximos responsables de hechos relacionados con ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2002 y 2003. Las audiencias continúan este viernes, 5 de diciembre.

En ese marco se escucharon declaraciones que comprometen al hoy general Juan Miguel Huertas Herrera. Dos exoficiales del Ejército señalaron directamente a Huertas, quien entonces era capitán y oficial de operaciones del Batallón de Artillería Nº 4, como una persona que habría facilitado, promovido o incentivado ejecuciones extrajudiciales.

El primero en intervenir fue Edwin Leonardo Toro, quien relató ante magistrados y víctimas que cuando era teniente recibió presiones directas para matar civiles y presentarlos como bajas.

“Cuando alguien que era el tres de ese batallón, capitán Huertas, me insinuó que tenía que asesinar a alguien, yo le dije que no… no lo hacía, por más que los soldados me dijeran ‘mi teniente, hagámoslo’, no, señor”, dijo.

Toro señaló que la presión tenía como propósito aumentar los resultados operacionales, en línea con el patrón ya identificado por la JEP en el subcaso Antioquia.

Luego intervino Emerson Castañeda Morales, también en retiro, quien para esos años era subteniente. Su versión fue más allá, pues aseguró que Huertas habría ofrecido e incluso suministrado armas.

“Esa arma nos la suministró el señor oficial de operaciones para la época, que era el capitán Huerta Herrera Juan Miguel (…) quien nos manifestó que tenía la disposición de suministrar armamento en caso de que diésemos bajas y no tuvieran armamento”, afirmó.

Los dos comparecientes ratificaron estos señalamientos, los cuales ya habían mencionado ante la jurisdicción en versiones voluntarias. Ayer lo hicieron nuevamente bajo juramento, frente a víctimas y magistrados, reforzando la línea investigativa sobre la presunta participación de mandos superiores en el patrón criminal.

La JEP escuchó durante esta jornada a los siete imputados como máximos responsables dentro de la estructura investigada del BAJES.

Con la continuación de las audiencias hoy, el tribunal transicional deberá analizar los testimonios recibidos y definir si el actual general Huertas será llamado a comparecer. La JEP contrastará la nueva información con documentos operacionales, registros internos y futuras intervenciones para establecer responsabilidades dentro del alto mando que operó en la región durante ese periodo.