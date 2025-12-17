Ministerio de Salud aclaró que no tomó decisiones sobre el FOMAG tras llamado de la Procuraduría

El Ministerio de Salud emitió un comunicado para aclarar su papel frente al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), luego de que la Procuraduría llamara a juicio disciplinario al entonces ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y a varios exministros y directivos por presuntas irregularidades en la implementación del nuevo sistema de atención en salud para los maestros.

La entidad explicó que el sistema de salud de los docentes correspondió a un régimen exceptuado con autonomía jurídica y operativa definida por la ley, lo que implicó que el fondo operó de manera independiente de las normas generales que rigen el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Según el comunicado, por mandato legal, el ministro de Salud no integró ese órgano y, en consecuencia, la cartera no tuvo voz ni voto en la definición de los modelos de contratación, las coberturas o las condiciones de prestación de servicios para los docentes.

La aclaración respondió a las versiones sobre el llamado a juicio disciplinario de la Procuraduría, que incluyó cargos contra Jaramillo y otros por la puesta en marcha del nuevo modelo de salud para el Magisterio, aplicado desde mayo de 2024, y que fue objeto de cuestionamientos por supuestas demoras en la aprobación de manuales de contratación y otros procedimientos relacionados.