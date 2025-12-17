Una noche de zozobra vivieron los habitantes de Puerto Santander, por amenaza de atentados del ELN

Norte de Santander

A pocas horas de concluir el paro armado del ELN, los habitantes de Puerto Santander, en Norte de Santander, fueron obligados por esta guerrilla para que cerraran sus locales comerciales, exigiéndole que después de las 6:00 de la tarde nadie podía estar fuera de casa.

Según lo narró un habitante de la zona, esta guerrilla advirtió que iban a atentar contra la estación de policía en horas de la noche, hecho que alertó a las autoridades y les permitió tomar medidas a tiempo para evitar una posible afectación.

Varios habitantes indicaron que se alcanzó a escuchar algunas ráfagas de fusil. Sin embargo, a las 6:00 de la tarde, helicópteros de la fuerza pública comenzaron a patrullar esta zona limítrofe con Venezuela, buscando garantizar la seguridad en la zona.

“El pueblo no durmió, porque no sabíamos en qué momento nos pasaba lo mismo que en Buenos Aires”, dijo uno de los habitantes a W Radio.

Recordemos que un ataque contra la estación de policía de este municipio, en horas de la madrugada de este domingo 14 de diciembre, dejó como saldo el conductor de la ambulancia del municipio muerto, quien quedó en medio del fuego cruzado.

Un caso similar ocurrió en Sardinata, Norte de Santander, donde el comercio también fue obligado a cerrar sus puertas y la comunidad advertida que no podía salir a las calles después de las 6:00 de la tarde.

Retenes ilegales en zona de frontera

Conductores de transporte público en el Área Metropolitana de Cúcuta, dieron a conocer que en horas de la noche de este martes 16 de diciembre y madrugada del miércoles 17, se presentaron patrullajes ilegales por parte del ELN en algunos barrios de Cúcuta.

Se conoció que el conductor de un taxi fue obligado a atravesar su vehículo en una vía de Boconó, mientras hombres armados de esta guerrilla adelantaron algunas “requisas” a otros carros que transitaban por la zona.

Esta acción habría sucedido por corto tiempo.