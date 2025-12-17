Video: Así es Tamá, el oso andino llevado a su hábitat natural en Norte de Santander

Este 17 de diciembre, La W acompaña la travesía de Tamá, el oso andino que, por medio de un operativo, es llevado a su hábitat natural en el Parque Nacional Natural Tamá, ubicado en Norte de Santander.

Este medio obtuvo imágenes exclusivas del traslado del oso, que de pie mide alrededor de 2.20 metros y pesa 174 kilos:

¿Cómo es el operativo para trasladar a Tamá?

El operativo es realizado por la empresa colombiana de aviación Helistar, a través de una aeronave Eurocopter EC145.

El oso fue trasladado desde Cúcuta hasta el parque Nacional Natural Tamá, ubicado entre Cúcuta y la frontera con Venezuela, en un recorrido de 60 millas de distancia desde el punto de origen. Además, cuentacon seguimiento satelital permanente durante toda la operación.

Según conoció este medio, la aeronave tiene capacidad operativa de hasta 18.000 pies de altura, lo que permite aterrizar de manera segura a 10.000 pies, incluso en condiciones de páramo, zonas montañosas y climas variables característicos de la zona.

Siendo así, se garantiza que el oso cuente con toda la seguridad operativa y técnica en dicho traslado.

W Radio hace parte del equipo de viaje que está al tanto del regreso de Tamá a su hogar, además de personal altamente entrenado, incluyendo tripulación especializada, despachadores, maestros de carga, técnicos aeronáuticos y personal dedicado exclusivamente al cuidado del oso.

¿Quién es Tamá, el oso de anteojos?

Tamá es un oso de anteojos andino que desde el 2014 fue rescatado y ha recibido cuidados en el Santuario del Oso de Anteojos, la Fundación Parque Jaime Duque y centros de rehabilitación asociados.

Aunque su especie fue catalogada como vulnerable por la UICN, su liberación es la muestra de la resistencia, perseverancia y reconciliación con la naturaleza, en representación de una esperanza por el cuidado vital de esta.

“Este regreso será posible gracias a un esfuerzo interinstitucional liderado por Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Fundación Parque Jaime Duque, el Santuario del Oso de Anteojos, la CAR, Helistar Aviación, entre otros aliados estratégicos comprometidos con la conservación de la biodiversidad”, destacan en un comunicado.

