De nuevo los pequeños mineros de carbón de Boyacá están en crisis

Paipa

Nuevamente hay gran preocupación en los pequeños mineros de carbón de Paipa debido a los incumplimientos del Gobierno nacional a los acuerdos adelantados el pasado 7 de agosto, luego del paro que adelantó este gremio.

Estos pequeños mineros señalan que el Gobierno nacional no ha cumplido, o ha cumplido de manera parcial, algunos de los puntos que se acordaron con el Ministerio de Minas y Energía en Paipa en el mes de agosto y esto ha desencadenado que a la fecha se hayan tenido que cerrar algunas minas y despedir empleados.

“Efectivamente el Gobierno incumplió la mayoría de los compromisos. Hay muchos de los puntos que se habían acordado de que están inconclusos y que realmente no hay soluciones de fondo para el sector minero. Donde más hay dificultades es en todo el tema de avances en trámites de la Agencia Nacional de Minería, de Corpoboyacá en el tema de los impuestos”, señaló Yolman Pedraza, vocero de los pequeños mineros de Paipa.

Para muchos empresarios la falta de cumplimiento por parte del Gobierno nacional los llevó a tener que cerrar sus bocaminas, dejando sin empleo a muchos mineros de Boyacá y Cundinamarca. Lo que pasa es que necesitamos soluciones de fondo y no solamente que el Gobierno nacional haga reuniones de urgencias con un checklist diciendo que cumplieron y pues que la realidad sea totalmente diferente. Entonces, es muy compleja la situación.

“La situación es muy compleja, es más compleja que hace cuatro meses. Hay muchas empresas que han cerrado, ha habido muchos despidos masivos y el tema social se está poniendo crítico en estas ciudades mineras de Boyacá y de Cundinamarca, donde dependen mucho del carbón. Hay que señalar que ya se han cerrado entre 40 y 50 bocaminas”, agregó Pedraza.

Por otro lado, hoy se va a desarrollar en el Club Militar de la capital turística un foro sobre Transición Energética, pero ellos no invitaron al comité que firmó el acuerdo.

“El día de hoy se va a realizar un Foro de Transición Energética en Paipa, donde ni siquiera invitaron al comité que firmó el acuerdo del 7 de agosto. Entonces, pues eso deja mucho que desear, mucha desconfianza hacia el Gobierno nacional. De igual manera, el Gobierno departamental que firmó el acuerdo como garante y está totalmente alejado del sector minero de carbón. Entonces, pues no hay confianza, no hay cumplimiento y la situación es muy crítica”, enfatizó.

Por último, Yolman Pedraza indicó que si bien es cierto hace uno meses se pagó una deuda que Gensa tenía con los mineros, de nuevo la empresa les adeuda cerca de $8.000 millones.

“La empresa generadora de energía que nos debía nos pagó hasta julio y pues de ahí para acá otra vez no hay pagos y ya vamos de nuevo con cuatro o cinco meses de cartera otra vez, lo que afecta mucho más y agudiza más la crisis. Exactamente no tengo la cifra en este momento, pero sí estamos hablando de unos 8.000 a 9.000 millones de pesos”, dijo.