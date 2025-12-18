Reviva el minuto a minuto del discurso de Donald Trump
Donald Trump se dirige a los estadounidenses. Vea en vivo las palabras del mandatario.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió en la noche de este 17 de diciembre a la nación.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió en la noche de este 17 de diciembre a la nación.
El siguiente artículo se está cargando
Tu contenido empezará después de la publicidad
Programación
Señales
Elige una ciudad
Compartir
Más acciones
Suscríbete
Tu contenido empezará después de la publicidad