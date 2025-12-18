Internacional

Reviva el minuto a minuto del discurso de Donald Trump

Donald Trump se dirige a los estadounidenses. Vea en vivo las palabras del mandatario.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un evento en Mount Pocono, Pennsylvania, el 9 de diciembre de 2025. FOTO: Alex Wong/Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un evento en Mount Pocono, Pennsylvania, el 9 de diciembre de 2025. FOTO: Alex Wong/Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió en la noche de este 17 de diciembre a la nación.

Reviva el discurso de Trump a los estadounidenses

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad