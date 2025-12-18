Tamá, el oso que no alcanzó a conocer la libertad

Este 17 de diciembre se confirmó la muerte de Tamá, oso andino que estaba a pocas horas de regresar a la vida silvestre. El animal falleció durante el vuelo en el que era trasladado para su liberación, en medio de un retorno obligado por condiciones meteorológicas adversas.

“Durante el vuelo, en los intentos de aterrizaje, nos enfrentamos a condiciones meteorológicas adversas que obligaron al equipo a tomar la decisión de retornar al aeropuerto de Cúcuta Camilo Daza para salvaguardar la vida de Tamá y del equipo humano que acompañaba el traslado”, informó Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Según la entidad, durante el regreso, el oso presentó complicaciones respiratorias que fueron atendidas de manera inmediata por el personal médico que lo acompañaba. Sin embargo, pese a las maniobras de atención y reanimación, Tamá no respondió.

“Nuestro oso andino había sido evaluado previamente por personal especializado, cumpliendo los protocolos establecidos para su manejo, rehabilitación y liberación, conforme a la normatividad ambiental vigente”, señaló Parques Nacionales, al precisar que el proceso de liberación había iniciado el 16 de diciembre y contaba con monitoreo permanente.

Parques Nacionales y la Fundación Parque Jaime Duque expresaron su profundo pesar por el desenlace y resaltaron que este proceso, construido durante tres años, deja reflexiones y aprendizajes para la conservación de la fauna silvestre en el país.

W Radio, que acompañó en cada momento el traslado de Tamá, el oso en su camino hacia la libertad, lamenta profundamente que el resultado no haya sido el esperado.