Un colombiano detenido en España y otros dos buscados en una operación antidroga

Las fuerzas españolas seguridad han detenido a un colombiano de 31 años sospechoso de narcotráfico, han desmantelado dos puntos de venta de cocaína en Calahorra y Azagra (norte) y se han incautado de droga destinada a preparar 2.825 dosis de alta pureza, valoradas en 67.833 euros.

Los agentes buscan a otro hombre de 33 años y una mujer de 28, también colombianos, implicados supuestamente en la misma trama, según un comunicado policial difundido este jueves.

El detenido está acusado de un delito contra la salud pública por tráfico de cocaína y cumple ya prisión provisional.

Las dosis de cocaína intervenidas estaban destinadas, sobre todo, a abastecer el consumo durante las celebraciones navideñas.

Los consumidores contactaban con los suministradores mediante aplicaciones de mensajería instantánea para concertar los puntos de encuentro para la compraventa de la droga.

Durante las transacciones, los implicados actuaban con extrema discreción al simular gestos cotidianos, como un saludo, para efectuar el intercambio de droga por dinero, con el fin de eludir la vigilancia policial y no levantar sospechas entre los viandantes.

Le puede interesar:Colombianos son la principal nacionalidad migrante en España, dice Instituto Nacional de Estadística

Los agentes registraron tres inmuebles de Calahorra y uno de Azagra, lo que permitió detener a uno de los implicados e incautar dos bloques de cocaína en forma de roca, junto con todos los útiles necesarios para preparar 2.825 dosis.

Escuche W Radio en vivo aquí: